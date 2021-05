Le festival BD de Montréal (FBDM) a dévoilé jeudi matin la programmation de sa 10e édition, qui sera entièrement virtuelle.

Stéphanie Morin

La Presse

Présenté du 28 au 30 mai, le festival propose trois journées d’activités. Au menu : activités de dessin en direct animées par Jeik Dion, ateliers de création, tables rondes, conversations avec des artistes (dont Jean-Paul Eid, Yasmine Phan, Djibril Morissette-Phan, Zviane et Louis Rémillard) et visionnement du film Turbo Kid. Des créateurs chiliens et ukrainiens partageront aussi leurs expériences lors de webinaires. La remise des prix 22e prix Bédélys clôturera de plus la première journée d’activités.

Infos : www.fbdm-mcaf.ca