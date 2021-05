La nouvelle édition du Petit Larousse illustré accueille dans ses colonnes quatre nouveaux mots québécois, ainsi qu’une notice de personnalité pour le bédéiste de Québec Guy Delisle.

Marissa Groguhé

La Presse

Aux côtés de Bong Joon-Ho (cinéaste oscarisé qui signe Parasite) et de la danseuse québécoise Crystal Pite, entre autres, Guy Delisle voit ainsi son nom ajouté dans l’illustre dictionnaire. « Inspirés de ses séjours à l’étranger, de sa vie de famille ou de témoignages, ses albums au graphisme dépouillé marient humour et gravité », indique la description du Petit Larousse illustré.

Toujours au chapitre québécois, les mots « nounounerie », « vigile », « bien-cuit » et « échourie » font leur entrée dans le dictionnaire encyclopédique.

Cette édition 2022 du Petit Larousse illustré, marquée par la pandémie, comportera 170 nouveaux mots, sens et expressions, dont plusieurs sont en lien avec la crise sanitaire. La « distanciation » devient « physique » ou « sociale », le « pic » devient « épidémique », l’« urgence » est « sanitaire » et on voit les mots « quatorzaine » et « télétravailler » apparaître.

Le Petit Larousse illustré 2022 sera en vente au Québec à la fin juin.