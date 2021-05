Si vous lisez le quotidien français Le Monde, vous avez peut-être déjà lu le feuilleton de la reporter Ariane Chemin qui raconte sa quête pour rencontrer Milan Kundera. Ce feuilleton est désormais disponible sous forme de livre.

Nathalie Collard

La Presse

La journaliste y raconte qu’après son passage à l’émission Apostrophes, animée par Bernard Pivot, le célèbre écrivain tchèque a décidé de décliner toute demande d’entrevue. Un peu comme Réjean Ducharme chez nous, tout le monde sait où il vit à Paris, mais on lui fiche la paix. La journaliste du Monde n’a donc pas réussi à rencontrer l’auteur de L’insoutenable légèreté de l’être. Mais elle rencontre sa femme, Vera, qui a longtemps été son agente, et qui est aujourd’hui le rempart entre Kundera et le monde. Chemin va revisiter des lieux importants dans la vie de l’écrivain : Prague, bien sûr, mais aussi Rennes et la Corse, où il a déjà pensé s’installer. À travers les témoignages de ceux et celles qui le connaissent et le côtoient, et surtout à travers son œuvre que la journaliste évoque et interpelle, on en apprend un peu plus sur cet auteur-culte qu’elle traque un peu partout. On referme ce récit en ayant furieusement envie de relire La plaisanterie ou La vie est ailleurs.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR À la recherche de Milan Kundera, d’Ariane Chemin

À la recherche de Milan Kundera

Ariane Chemin

Éditions du sous-sol

134 pages

★★★