On se souviendra de lui avant tout comme l’auteur du grand succès La Petite Patrie, avec lequel il a marqué plusieurs générations de lecteurs et de téléspectateurs. Claude Jasmin, l’« enfant de Villeray » qui a dit avoir fait carrière dans la nostalgie, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 90 ans.

Laila Maalouf

La Presse

La nouvelle a été annoncée jeudi par son site internet sans aucune autre précision.

Romancier, chroniqueur, scénariste, scénographe, céramiste, marionnettiste, critique d’art, aquarelliste… Claude Jasmin se sera illustré dans une dizaine de métiers en plus d’écrire une soixantaine de livres, s’inscrivant parmi les écrivains les plus prolifiques du Québec grâce à son formidable talent de conteur.

Né le 10 novembre 1930, à Montréal, et issu d’un milieu modeste, rien ne le destinait cependant à l’écriture. « Si, à 20 ans, en 1950, j’avais suivi, comme on disait, ma "pente naturelle", je ne serais pas du tout écrivain. Je serais un peintre. Un sculpteur peut-être. Plus sûrement, un céramiste. […] Or, les circonstances – ce dieu "hasard" qui oriente capricieusement nos vies – firent que je me mis à publier roman après roman », avait-il écrit en préface de la réédition en images (avec ses aquarelles) de La Petite Patrie, en 2003.

« Jeté comme "indésirable" du collège classique », il étudie entre autres le dessin avec Frédéric Back à l’École du meuble, poussé dans cette voie par son père, et il en ressort avec un diplôme en céramique.

Les années 50 coïncident par ailleurs avec son passage à La Roulotte de Paul Buissonneau, un théâtre ambulant qui a révélé bon nombre de comédiens comme Clémence Desrochers. Puis, ce qu’il a appelé un accident de parcours – une grève à Radio-Canada, où il travaillait comme scénographe – va le jeter pour longtemps, pour reprendre ses mots, dans l’envie et le besoin d’écrire.

« C’est en lisant Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy que j’ai décidé d’écrire moi aussi, en voyant qu’il était possible de parler de Saint-Henri. Je viens du milieu des arts, j’ai fait l’École du meuble, j’ai été décorateur pendant 30 ans pour gagner ma vie. Parce qu’il fallait avoir fait ses études en lettres, j’ai été boudé, méprisé, perçu comme un vulgaire raconteur d’histoires », avait-il raconté à La Presse en 1990, à l’occasion de la sortie de son roman Le Gamin.

Son premier roman à être publié, La corde au cou, écrit en deux mois de janvier à mars 1960, lui a pourtant valu le prix du Cercle du livre de France, l’un des plus prestigieux à l’époque au Québec. Le livre qui commence par un meurtre sans remords marque les esprits et deviendra une sorte du symbole alors que s’amorce la Révolution tranquille, écrira-t-il des décennies plus tard, lors de la réédition.

PHOTO RÉAL ST-JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Claude Jasmin en 1965

S’ensuivent d’autres romans également primés : Éthel et le terroriste, « écrit à une vitesse folle », en dira l’auteur, et récompensé par le prix France-Canada ; l’éblouissant Pleure pas Germaine, le « roman de la misère des villes », selon Gérald Godin, alors directeur des éditions Parti pris, rédigé en joual en 1965 et porté au grand écran par un producteur belge plus de 30 ans après sa publication ; et, parmi tant d’autres titres encore, La sablière, qui a remporté le prix France-Québec en 1978 et a été adapté au cinéma par Jean Beaudin, quelques années plus tard.

Mais c’est surtout le roman La Petite Patrie, publié en 1972 et racontant son enfance dans le quartier auquel il donnera son nom, qui imprégnera la culture populaire, notamment avec le feuilleton télévisé créé à partir de l’œuvre et diffusé de 1974 à 1976 sur les ondes de Radio-Canada. L’histoire prendra même la forme d’une bande dessinée en 2015.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE LA PASTÈQUE L'oeuvre maîtresse de Claude Jasmin, La Petite Patrie, a été adaptée en bande dessinée.

Le brillant conteur a par la suite livré d’autres récits tout aussi autobiographiques, toujours « vibrants d’authenticité » et écrits « dans un langage coloré », d’après la définition du Larousse qui lui a accordé une entrée en 2020. Que ce soit de nouveau sur son enfance dans Enfant de Villeray, en 2000, qui raconte des secrets encore plus intimes que dans La Petite Patrie, selon Claude Jasmin ; dans Papamadi, en 2010, où il évoque son père, « ce conteur prodigieux et énervant » ; ou encore dans Des branches de jasmin (2008), où il revient sur sa vie de jeune grand-père « délinquant » aux côtés de ses cinq petits-fils.

Derrière le romancier, le pamphlétaire

Volontiers polémiste, Claude Jasmin n’a jamais refusé une invitation ou une occasion de s’exprimer, se taillant dès les années 1970, de son propre aveu, « une réputation de farouche pamphlétaire ».

« Vous savez comme j’aime la polémique », avait-il avoué en entrevue avec La Presse en 1990, alors qu’il s’apprêtait à entamer une émission de radio intitulée Polémiques, aux côtés de Paul Arcand. « Je me vois un peu comme un agent provocateur. J’aime bien dire des choses qui ne se disent pas, ne pas faire comme les autres. Déjà, au collège, j’étais le bouffon de la classe, celui qui distrayait les autres. J’ai le goût que les gens réagissent à ce que je dis. Je m’attire des drôles de réactions comme ça, c’est passionnant. Mais je m’abstiens souvent d’écrire et les lettres que j’envoie ne sont pas toutes publiées. »

Des propos polémiques sur les immigrants lui avaient même coûté la chance de briguer l’investiture péquiste dans Outremont l’année précédente, en 1989, le chef du parti de l’époque, Jacques Parizeau, étant lui-même intervenu pour que l’écrivain se retire de la course.

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Claude Jasmin en 1986

Les critiques n’ont malgré tout jamais réussi à museler Claude Jasmin. Pendant plus de deux décennies, le romancier a entretenu un blogue (claudejasmin.com) où il s’est exprimé sur tout ce qui lui tenait à cœur. Durant les années 1990, il a également signé avec son fils Daniel une série de chroniques dans La Presse où père et fils prenaient part à un débat entre générations – sur des thèmes tels que l’éternel conflit entre ville et banlieue, la paternité, l’argent… –, et il a reproduit l’expérience avec son petit-fils David quelques années plus tard, à l’été 1999.

En 2016, Claude Jasmin a reçu le prix Athanase-David, récompense remise par le Gouvernement du Québec pour couronner l’ensemble de la carrière et de l’œuvre d’un écrivain québécois. Lors de son discours de réception, Claude Jasmin avait alors annoncé qu’il n’y avait plus de nœuds à son « cordon ombilical littéraire » et qu’il avait livré ses derniers écrits avec la trilogie qui racontait ses amours de jeunesse (Anita, une fille numérotée ; Élyse, la fille de sa mère et Angela, ma petite-Italie, publiés de 2013 à 2015).

« Merci à ma femme qui m’a poussé à écrire à 30 ans, et j’ai fait un livre par année. Je trouve que c’est bien assez, j’ai donné. Que la relève se débrouille avec la suite », avait-il alors déclaré, revenant ensuite sur son enfance. « Il y avait, chez moi, deux livres : le bottin du téléphone et les annales de l’oratoire Saint-Joseph. Vous comprenez que ce n’est pas à la maison que j’ai pris la piqûre d’écrire, mais je voulais dire à toutes les petites filles et à tous les petits garçons que vous connaissez et qui sont dans un milieu plus que modeste, d’essayer de les encourager et de leur dire que je suis un – pas le seul – mais un des modèles, qu’il y a moyen de s’en sortir. Vive la littérature québécoise ! »

Cet amour des mots et des livres, Claude Jasmin n’a jamais cessé de le proclamer. En 2007, il avait dit à L’Express d’Outremont : « Lire c’est tout, c’est découvrir, réfléchir, voyager, c’est le suc de l’existence. Je lis six ou sept livres chaque semaine. […] Or, le monde lit peu hélas. Oui, les gens ne lisent plus guère et c’est un affreux masochisme inconscient. Ils ignorent les joies fructueuses, le plaisir fécond, si stimulant, de découvrir des imaginaires qui enrichissent. Tant pis pour eux. »

Lire, Claude Jasmin s’y adonnait même sur une liseuse électronique ces dernières années, avait-il confié à La Presse en 2014, se réjouissant d’avoir réussi à apprivoiser l’appareil. Preuve indéniable, s’il en fallait encore une, de la capacité de l’écrivain aux mille talents à avoir toujours su vivre avec son temps, même s’il a passé sa vie à raconter le passé.