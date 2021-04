Chroniqueuse en littérature jeunesse à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit, Catherine Trudeau lance le 28 avril Ma vie avec un saumon fumé, aux Éditions de la Bagnole.

« Il était une fois mon mal de ventre. » Ainsi commence Ma vie avec un saumon fumé, le nouveau livre jeunesse de la comédienne Catherine Trudeau, publié le 28 avril aux Éditions de la Bagnole. Abordant l’anxiété que vivent beaucoup d’enfants à l’imagination débordante, cet album lui a été inspiré par l’auteur Simon Boulerice.

Marie Allard

La Presse

« Ça vient d’un statut Facebook de Simon, raconte Catherine Trudeau, jointe en visioconférence. Il s’inquiétait d’avoir laissé traîner un morceau de saumon fumé sur le comptoir toute la journée. Il disait : “Si je le mange, qu’est-ce qui peut arriver ?” Les réponses farfelues de ses amis ont fusé.

« J’ai transposé ça vers les petites et grandes craintes de l’enfance, explique l’autrice avec vivacité, ce qui fait miroiter le doré de ses lunettes. Si j’oublie l’objet que je dois présenter dans mon exposé oral, est-ce que je vais me faire mettre dehors de l’école ? La seule limite des pensées envahissantes, c’est notre imagination… »

Sympathique avec ses lunettes rondes (tiens, tiens), son personnage a mal au ventre quand il va à un anniversaire (et si les enfants riaient si fort de lui que le toit de la maison s’écroulait, écrasant le gâteau ?) ou quand il va au zoo (et si les lions le prenaient pour du bacon ?). « J’étais une enfant anxieuse, se souvient l’autrice. Vouloir être une bonne fille à l’heure, qui fait bien les choses, ça m’est resté. »

Phobies personnifiées sous forme de saumon

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE LA BAGNOLE « J’ai intuitivement sauté sur l’occasion de représenter physiquement les petites et grandes phobies du quotidien en les personnifiant sous la forme d’un poisson », explique Maurèen Poignonec, illustratrice de Ma vie avec un saumon fumé.

C’est l’illustratrice française Maurèen Poignonec qui a donné vie à l’histoire, à la plume et à l’encre de Chine, avec des couleurs à l’aquarelle et aux crayons. L’artiste a eu l’idée de dessiner les phobies, qui prennent la forme d’un saumon rondouillet accompagnant partout le garçon. « J’ai trouvé que c’était une façon de personnifier tendrement quelque chose de l’ordre de l’intime, qui a un sérieux impact émotionnel et psychologique sur les enfants comme sur les adultes », explique par courriel Maurèen Poignonec.

Bien qu’accaparant, le saumon n’est pas effrayant. « Je ne voulais pas que lire mon livre donne des crises d’anxiété », s’amuse Catherine Trudeau.

Dans la préface, l’autrice donne ce conseil à ceux chez qui l’angoisse a fait son nid : « Transforme-la en oiseau. » Ne pas être paralysé par ses peurs, c’est ce qu’elle souhaite à tout le monde, notamment à ses fils. « J’essaie de leur expliquer : “Oui, ça se peut que t’aies peur, mais il faut affronter tes peurs” », résume la comédienne.

Une de mes plus grandes peurs, la peur de m’exposer devant l’autre, j’en ai fait ma job. Il faut transcender ça. Catherine Trudeau, comédienne

Tendre la main

Pour aller mieux, le personnage de Ma vie avec un saumon fumé ferme les yeux et « laisse entrer et sortir l’air » en gonflant sa « petite bedaine douce ». « La pleine conscience, c’est bien à la mode en ce moment, mais il faut que ce le soit, estime Catherine Trudeau. Il faut apprendre à nous-même si on ne le fait pas déjà, et à nos enfants, à se recentrer. »

L’aide des autres, que ce soit des parents, des amis ou des enseignants, est aussi essentielle. « Il ne faut pas sous-estimer la main tendue, souligne l’autrice. Ces dernières années, en santé mentale, on apprend à nommer les choses. À ne pas avoir peur de dire qu’on souffre. Mais ça se passe des deux côtés, on le voit en ce moment. Je fais des marches : chaque personne que je croise, je lui dis bonjour. C’est plus fort qu’avant, ce besoin de regarder l’autre et de dire : “Allo”. Peut-être que pour ce monsieur ou cette dame qui marche, c’est la première fois de la semaine qu’il ou elle entend une voix humaine. »

À la télé et au cinéma

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Dans la série Six degrés, Catherine Trudeau incarne la mère de Léon, 16 ans (joué par Noah Parker).

Comme comédienne, on peut voir Catherine Trudeau dans la série Six degrés, de Simon Boulerice (tiens, tiens), présentée sur ICI Tou.tv Extra – et dès juin sur ICI télé. Elle fait aussi partie de la distribution du film Souterrain, de Sophie Dupuis, présenté en ouverture des Rendez-vous Québec cinéma le 28 avril.

En tant qu’animatrice, Catherine Trudeau est à la barre de Dans la télé de… sur ICI Tou.tv Extra et en mai sur ICI ARTV, où des invités (Frédéric Pierre, Catherine Brunet, Guylaine Tremblay, etc.) révèlent quelles émissions les ont marqués. Quant à l’autrice, elle travaille à la suite de Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout !, publié en 2019 à la Bagnole. « Le deuxième tome devrait sortir en septembre prochain, si tout va bien, dit Catherine Trudeau. Je crois à ça : la création génère la création. »