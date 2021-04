Chaque dimanche, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, Isabelle Racicot, animatrice, productrice et femme d’affaires.

Nathalie Collard

La Presse

L’attaque du Calcutta-Darjeeling

Abir Mukherjee (Liana Levi), traduction de Fanchita Gonzalez Battle

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’attaque du Calcutta-Darjeeling, d’Abir Mukherjee

« J’adore les polars, j’en ai toujours un sur ma table de chevet. C’est un genre qui me fait décrocher complètement. Celui-là, j’ai décidé de le lire après avoir entendu Isabelle Richer en parler dans sa chronique à l’émission Plus on est de fous, plus on lit. Il raconte une histoire qui se déroule à Calcutta, entre les deux guerres. Bien sûr, il y a un meurtre, mais ça parle aussi des relations entre l’Inde, l’Angleterre et l’Écosse. C’est à la fois instructif et divertissant. »

Falastin : un livre de recettes

Sami Tamimi, avec la collaboration de Tara Wigley (KO Éditions)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Falastin : un livre de recettes, de Sami Tamimi, avec la collaboration de Tara Wigley

« Je suis une gourmande et pour m’inspirer, je feuillette des livres de cuisine avant de me coucher. Je trouve ça apaisant. J’en ai toujours un ou deux à côté de mon lit. Ce livre-là est incroyable. C’est écrit par un ami de Yotam Ottolenghi, un autre chef qui écrit des super livres de recettes. J’adore cuisiner et mon fils de 14 ans aussi. On fait ça ensemble et ce livre est rempli de super recettes plus faciles à faire que celles d’Ottolenghi et vraiment délicieuses. »

Audition : A Memoir

Barbara Walters (Vintage)

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Audition : A Memoir, de Barbara Walters

« Outre les polars, j’aime beaucoup les biographies. Celle-là m’a été offerte par mon amie Martine [St-Victor] pour mon anniversaire. Je suis une très grande admiratrice de Barbara Walters et j’ai lu sa biographie plusieurs fois. C’est une classe de maître d’une femme qui a eu une carrière incroyable comme intervieweuse et journaliste. Elle nous raconte les coulisses de ses entrevues ainsi que son histoire personnelle. Je m’ennuie vraiment d’elle à la télé. »