Se lancer dans un récit orbitant autour d’un animal de compagnie peut s’avérer périlleux : on a tôt fait de tomber dans le gaga-isme (n’ouvrez pas votre dictionnaire : on parle ici de la tendance à devenir gaga des chats). Ces relations privilégiées, souvent très fortes, sont difficiles à restituer pour aller conquérir le lecteur, quand bien même ce dernier est un amoureux des bêtes.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Dans les yeux de Jade esquive les pièges à ours du genre. Grâce à la patte de Patrice Lelorain et à son écriture ronronnante, on découvre comment, à travers le regard du narrateur, une petite chatte siamoise est venue tranquillement bouleverser le quotidien de son couple, et ce, sans mièvrerie, merci. Aussi, bien que Jade occupe le devant de la scène, on distingue, entre les poils et les mésaventures de reproduction, un contexte qu’elle vient éclairer à sa manière : le livre passe ainsi par les voies du cyclisme, comme celles du terrorisme, puisque la France souffre face à la vague d’attentats qui l’ont endeuillée ces dernières années pendant que Jade se paie une sieste ou succombe à des poussées de chaleur.

Un récit qui ne s’adresse donc pas seulement aux férus des félins poilus, et pourrait même convertir quelques curieux.