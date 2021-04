La beauté du ciel

Chronique

Littérature

Essayer l’essai littéraire

Ça me vient probablement de mes études universitaires, qui ont laissé une trace dans ma bibliothèque – j’ai conservé mes livres de Barthes, Kristeva, Todorov, etc. –, mais j’ai un gros penchant pour l’essai littéraire. Quand la fiction me sort par les oreilles, je me tourne vers ces écrivains qui écrivent sur les écrivains. Je n’en parle pas trop, car j’ai l’impression que c’est une lubie un peu pointue, comme celle des amateurs de timbres ou de mon chum qui collectionne les bandes sonores de films d’horreur des années 1980. Si je le laisse aller, il peut me vanter pendant des heures les mérites de Charles Bernstein ou Brad Fiedel.