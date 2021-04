Littérature

Pour en finir avec Mister Big (et tous les autres)

Est-ce possible que tous les Mister Big, « bad boys » et autres princes pas si charmants de nos petits et grands écrans empoisonnent nos rêves (et surtout nos vies), en glorifiant des amours impossibles et, au final, toxiques ? Dans un essai à saveur de thèse, India Desjardins avance que oui, propose une réflexion, et même quelques pistes de solution.