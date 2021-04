Littérature

La vie en relief

Vieillir en se retournant ★★★½

« Mourir, cela n’est rien. Mourir, la belle affaire ! Mais vieillir, oh, oh, vieillir », chantait Jacques Brel. Il n’a que 70 ans, mais l’écrivain Philippe Delerm est déjà fort troublé par ce temps qui passe trop vite. Dans La vie en relief, il annonce que l’âge le rend « plus fébrile, plus maladroit, plus raide, plus irritable à la moindre contrariété matérielle ».