Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard

La Presse

Trois poètes québécois finalistes

Nora Atalla (Morts, debout !, Écrits des Forges), Michel Côté (La condition des matins, Éditions du Noroît) et Normand de Bellefeuille (Histoire du vent, Éditions du Noroît) font partie de la première sélection du Prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal, récompense créée dans le but d’encourager « le renouvellement de la langue française par une création poétique ouverte à la diversité culturelle ».

Au total, 20 poètes de sept pays de la Francophonie (dont c’était la Journée internationale samedi) figurent sur cette première liste établie par un jury composé de cinq personnes, dont Isabelle Courteau, directrice générale et artistique du Festival de la poésie de Montréal (FPM). Une deuxième sélection de 10 personnes sera dévoilée le 17 mai prochain, dans le cadre du lancement du FPM. Le nom du lauréat ou de la lauréate, qui remportera une bourse de 5000 $, sera dévoilé le 31 mai, durant l’évènement.

Salon du livre de Trois-Rivières

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Michel Tremblay

Il avait été annulé en catastrophe l’an dernier, mais le Salon du livre de Trois-Rivières aura bel et bien lieu cette année. En ligne, cela va de soi. Du 22 au 28 mars prochain, plus de 110 activités sont au programme. Plusieurs auteurs iront visiter virtuellement les élèves dans leur classe. D’autres accorderont des entrevues à des journalistes et des libraires de la région. La plupart des activités auront lieu en direct. Parmi les auteurs et autrices qui participent à ce salon, on retrouve deux Floridiens d’adoption – Michel Tremblay et Marie-Claire Blais –, l’infatigable Janette Bertrand, le sage Serge Bouchard ainsi que Fanny Britt, Patrick Senécal, Hélène Dorion et Robert Lalonde. Qui dit salon du livre dit désormais prescriptions littéraires. On pourra recevoir celles de Ghislain Taschereau, Roxanne Bouchard, Lori Saint-Martin et Gabriel Cholette.

Pour découvrir l’ensemble de la programmation : https://www.sltr.qc.ca/programmation/

Sélection pour Frida, c’est moi

IMAGE FOURNIE PAR ÉDITO JEUNESSE Frida, c’est moi, de Sophie Faucher et Cara Carmina

Le livre Frida, c’est moi (Édito jeunesse), écrit par la comédienne et autrice Sophie Faucher et illustré par Cara Carmina, se distingue. Il fait partie de la sélection mondiale 2021 de l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY), dans la catégorie « Livres d’exception pour les jeunes en situation de handicap ». L’IBBY est un organisme international à but non lucratif fondé en 1953 à Zurich, en Suisse. Son objectif est d’encourager la lecture et l’alphabétisation auprès des jeunes par l’entremise d’un réseau de personnes qui font la promotion des livres de qualité. Au total, 194 titres en provenance de 31 pays avaient été soumis. Le comité de sélection en a retenu 40.

Images de la Gaspésie

IMAGE FOURNIE PAR ESCUMINAC Empreintes… 10 ans de Rencontres

Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie célèbrent leur 10e anniversaire et pour l’occasion, on publie un livre richement illustré. L’ouvrage Empreintes, qui paraît aux éditions Escuminac, regroupe le travail d’une vingtaine de photographes qui commentent également leurs images. On y trouve aussi des textes d’analyse. Les photos sont en couleurs et en noir et blanc. Une belle façon de s’évader en attendant l’été. Le livre est en vente sur le site Leslibraires.ca ainsi qu’à la librairie Le Port de tête, à Montréal, et chez Liber, à New Richmond.

