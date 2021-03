Le crépuscule des fauves

Serge Bouchard, professeur de bonheur

Est-ce qu’il faut absolument frôler la tragédie pour s’approcher du bonheur ? Alors que nous soulignons le premier anniversaire de cette pandémie qui a transformé notre quotidien, Serge Bouchard publie ses chroniques radio, livrées à l’émission C’est fou… Mais Un café avec Marie est bien plus qu’un recueil. C’est un hommage à la vie de sa compagne des 23 dernières années, Marie-Christine Lévesque, qui a succombé à un fulgurant cancer au cerveau l’été dernier. L’anthropologue consacre des lignes sublimes à celle qui a été sa complice d’écriture et de vie. Écrit à vif, à la fois poignant et consolateur, ce livre est bouleversant. Il nous en a parlé avec la voix chaude et réconfortante que ses auditeurs apprécient tant.