Chaque dimanche, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, Mitsou Gélinas, artiste, animatrice et femme d’affaires.

Nathalie Collard

La Presse

Yoga

IMAGE FOURNIE PAR P.O.L Yoga, d'Emmanuel Carrère

« J’avais lu Le royaume, d’Emmanuel Carrère. Avec Yoga, il touche à mes passions : le yoga et l’écriture. Quand tu aimes écrire, tu aimes lire des gens qui parlent d’écriture. Et puis ce livre-là me rend de bonne humeur, c’est tellement intelligent. Je l’écoute en livre audio, car je suis dyslexique et dyspraxique. Je les écoute en auto ou en pratiquant un sport. Mon médecin m’a expliqué que mes temps de lecture s’additionnent dans une journée : lire et répondre à mes courriels, écrire des textes, etc. Plus je lis et plus je deviens fatiguée. Je dois donc économiser mon temps de lecture [Yoga est lu par Thibault de Montalembert, qui interprète Mathias dans Appelez mon agent]. »

Do Less – The Unexpected Strategy for Women to Get More of What They Want in Work and Life

IMAGE FOURNIE PAR HAY HOUSE Do less : The Unexpected Strategy for Women to Get More of What They Want in Work and Life, de Kate Northrup

« Kate Northrup est une entrepreneure qui s’intéresse à la croissance personnelle. C’est la fille de Christiane Northrup, la célèbre gynécologue américaine qui a publié plusieurs livres sur la santé des femmes. Dans ce livre, elle explique que les hommes fonctionnent sur un cycle de 24 heures alors que le cycle des femmes est de 28 jours. Elle recommande donc aux femmes de respecter davantage leur cycle menstruel pour planifier leurs activités. Il y a un moment propice à la création et il y a des moments plus propices à la fermeture de dossiers, par exemple. Il faut respecter ces moments-là et ne pas forcer les choses. J’ai lu ce livre deux fois et je mets des choses en pratique. Je suis quelqu’un qui a tendance à vouloir tout faire soi-même. Ce livre t’apprend à déléguer. Quand je sens que je suis débordée, j’y retourne. »

Breath – The New Science of a Lost Art

IMAGE FOURNIE PAR RIVERHEAD BOOKS Breathe : The New Science of a Lost Art, de James Nestor

« C’est mon dentiste [Pierre Comeau] qui me l’a offert. L’auteur du livre explique entre autres comment la nourriture qu’on consomme, de plus en plus industrialisée, a modifié la forme de notre mâchoire, ce qui a eu un impact sur la façon dont on respire. En gros, on respire mal, on respire trop par la bouche et pas assez par le nez. Ça cause toutes sortes de problèmes comme une baisse d’énergie, des problèmes de ronflement, etc. Alors j’apprends à respirer par le nez [rires]. Mais c’est beaucoup plus qu’un livre sur les techniques de respiration. C’est aussi un livre qui parle d’histoire, qui nous présente différents personnages. C’est vraiment super intéressant. »