Entrevue avec Danielle Fournier

L’amour, mais pas à n’importe quel prix

« Il y a une différence entre s’abandonner à quelqu’un de bienveillant et s’abandonner à quelqu’un pour qui on devient une proie. Oui, il faut s’abandonner dans une relation amoureuse, mais pas jusqu’à accepter d’être détruite », estime Danielle Fournier. Dans Celle qui ne craint pas la joie, l’écrivaine dénonce « l’homme pervers narcissique » et les relations amoureuses toxiques qu’il sème sur son passage.