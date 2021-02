L’Association des libraires du Québec (ALQ) a dévoilé officiellement ce mercredi les 24 finalistes de l’édition 2021 du Prix des libraires du Québec. Les prix seront remis en mai lors d’un gala virtuel.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alors que la lecture est plus que jamais une activité prisée des Québécois — les ventes de livres au grand public dans les librairies indépendantes auraient augmenté de 18 % en 2020, selon des données tirées de la Banque de titres de langue française (BTLF) —, l’Association des libraires du Québec va de l’avant avec son édition 2021 du Prix des libraires du Québec et a dévoilé ce mercredi matin les 24 finalistes. Ces derniers sont sélectionnés par des comités de libraires de partout au Québec, provenant autant de librairies indépendantes, de chaînes que de coopératives en milieu scolaire, dans six catégories : bande dessinée (Québec et hors Québec), essai, poésie et roman-nouvelles-récit (Québec et hors Québec).

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Paru chez Alto, le roman L’avenir, der Catherine Leroux, fait partie des finalistes au Prix des libraires du Québec.

Ainsi, la catégorie regroupant les romans, nouvelles et récits du Québec compte cinq finalistes : Ténèbre, de Paul Kawczak (La Peuplade), Bermudes, de Claire Legendre (Leméac), L’avenir, de Catherine Leroux (Alto), Là où je me terre, de Caroline Dawson (Remue-ménage), et finalement Petites Cendres ou la capture, de Marie-Claire Blais, paru chez Boréal.

Parmi les essais québécois, les libraires ont sélectionné quatre titres : Maquillée, de Daphné B. (Marchand de feuilles), Bande de colons – Une mauvaise conscience de classe, d’Alain Deneault (LUX), Perdre le Sud — Décoloniser la solidarité internationale, de Maïka Sondarjee (Écosociété), et Procès verbal, de Valérie Lefebvre-Faucher, également paru chez Écosociété.

Quatre titres ont aussi gagné la faveur des libraires en poésie québécoise : La femme cent couleurs, de Lorrie Jean-Louis (Mémoire d’encrier), Le temps qu’il fait, de Christian Girard (L’Oie de Cravan), Sestrales, d’Andréane Frenette-Vallières (Le Noroît), et Pendant que Perceval tombait, signé Tania Langlais aux Herbes Rouges.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La bande dessinée Aliss, par l’auteur Patrick Senécal et l’illustrateur Jeik Dion, est finaliste au Prix des libraires du Québec, édition 2021.

En bande dessinée d’ici, Aliss, cosigné par Patrick Senécal et Jeik Dion (Alire et Front Froid), La Bombe (Laurent-Frédéric Bollée, Alcante et Denis Rodier chez Glénat) et Vous avez détruit la beauté du monde (Isabelle Perreault, André Cellard, Patrice Corriveau et Christian Quesnel chez Moelle Graphique) se démarquent.

Les libraires ont également fait leurs choix de publications hors Québec, dans les catégories bande dessinée et roman-nouvelles-récit. Pour cette dernière, cinq titres ont gagné la faveur des libraires : Betty, de Tiffany McDaniel (Gallmeister), Chavirer, de Lola Lafon (Actes Sud), Filles, femmes, autre, de Bernardine Evaristo (Globe), Il est des hommes qui se perdront toujours, de Rebecca Lighieri (P.O.L.), et finalement L’anomalie, d’Hervé Le Tellier, chez Gallimard.

PHOTO JOEL SAGET, AFP L’écrivaine française Lola Lafond a été choisie par les libraires québécois dans la catégorie roman-nouvelles-récit avec Chavirer, publié chez Actes Sud.

En BD étrangère, trois finalistes : Carbone & Silicium, de Mathieu Bablet (Ankama), Clyde Fans, par Seth (Delcourt), et L’accident de chasse, par David L. Carlson et Landis Blair (Sonatine).

Tous les libraires du Québec sont invités à voter électroniquement pour un lauréat dans chacune des catégories. Les lauréats de l’édition 2021 seront dévoilés le 13 mai prochain, au cours d’un gala virtuel, où sera également remis le Prix d’excellence de l’ALQ qui souligne le travail remarquable d’un ou d’une libraire québécoise.

