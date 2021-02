Napoléon : le manuscrit sur Austerlitz toujours en vente

(Paris) Deux collectionneurs se sont déclarés intéressés par le manuscrit dicté et annoté par Napoléon relatant la bataille d’Austerlitz (1805), mais les négociations n’ont pas encore abouti et aucun musée ne s’est manifesté, a-t-on appris lundi auprès de la galerie Arts et autographes.