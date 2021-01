Frankissstein, de Jeanette Winterson

Le rêve humain

Figure importante de la littérature anglo-saxonne, Jeanette Winterson a plus d’une vingtaine d’ouvrages à son actif. Dans son plus récent opus, Frankissstein, dont la traduction française vient d’être publiée au Québec, la romancière nous entraîne dans un fascinant jeu de miroirs entre le XIXe siècle romantico-gothique de la romancière Mary Shelley et une Angleterre contemporaine post-Brexit. La Presse l’a jointe dans sa demeure, pas très loin d’Oxford, afin de discuter d’intelligence artificielle, de Frankenstein, de robots sexuels, de transhumanité et de religion… entre autres !