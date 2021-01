La touche-à-tout Laure Adler nous invite à la suivre dans une exploration de l’histoire de l’art d’un point de vue féminin.

Nathalie Collard

La Presse

Il s’agit d’un beau livre richement illustré. Ce n’est pas un ouvrage théorique, la démonstration de la journaliste et historienne est donc plus visuelle qu’analytique. Le livre est divisé en trois parties : les femmes comme objets de l’œuvre d’art, les femmes qui regardent et les femmes qui se regardent entre elles.

De Michel-Ange à Renoir en passant par Picasso, Brancusi et Louise Bourgeois, Adler ratisse large. De la représentation des femmes comme modèles et objets de désir aux femmes maîtresses de leur destinée et du pinceau, on apprend à regarder et à comprendre autrement des œuvres d’art qui font partie du paysage depuis toujours.

Et on suit ainsi l’évolution du statut de la femme au fil du temps.

★★★

Le corps des femmes – Ce que les artistes ont voulu faire de nous

Laure Adler

Albin Michel

176 pages