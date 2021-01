Langage épicène

S’exprimer sans genres

Au quotidien, Laura Doyle-Péan demande à ses proches d’éviter les mots genrés ou d’alterner entre les pronoms – et les accords – masculins et féminins à son sujet. Sa façon d’exprimer son identité de genre non binaire déstabilise bien des gens dans son entourage. Pourtant, les personnes qui prônent l’écriture dite épicène sont de plus en plus nombreuses.