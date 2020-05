L’histoire du Québec reconditionnée

On apprend l’histoire des peuples, notamment du sien, au travers de récits articulés autour de dates, de basculements ou de ruptures jugés « historiques ». Or, les changements de société surviennent lentement, estime l’historien Jocelyn Létourneau. Et le parcours du Québec est bien plus fait de « passages » que de ruptures, comme il l’expose dans son essai La Condition québécoise.