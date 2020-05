Ce splendide poème plein d’espoir a été composé par Francine Loubert. Lisez-le donc à voix haute et savourez sa mélodie.

MétéoMédia ne l’avait pas prédit, mais il s’est abattu un véritable déluge de poésie dans la boîte courriel de La Presse. Vous avez été plus de deux cents à nous faire parvenir vos « tranches poétiques » à la suite de notre appel à tous. Pour mémoire, le défi consistait à empiler des livres québécois afin que leurs titres forment un poème.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Tous les envois sans exception ont été examinés attentivement, et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous avez rivalisé de créativité, rendant la sélection douloureuse et déchirante. En jouant avec les titres de Nelly Arcan, Michel Tremblay, Kim Thúy et de dizaines d’autres auteurs, certains ont dépeint de façon originale l’angoisse ambiante actuelle, d’autres ont pagayé sur des rivières oniriques ou en ont profité pour nous piquer d’une pointe d’humour.

Surtout, vous avez été nombreux à exprimer comment l’exercice vous a permis d’oublier, pour un court laps de temps, l’atmosphère peu réjouissante du confinement. Que votre poème soit publié ou non, il s’agit sans doute de la plus précieuse récompense offerte par le défi. En trois mots : bravo et merci !