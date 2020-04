France D’Amour, Roméo Saganash et Julie Aubé du groupe Les Hay Babies font partie des personnalités qui s’affronteront lors du prochain Combat national des livres qui sera lancé le 4 mai. Il se déroulera principalement à l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! de Marie-Louise Arsenault.

Alexandre Vigneault

La Presse

Roméo Saganash défendra Cheval Indien de Richard Wagamese, roman qui parle de hockey et des horreurs des pensionnats autochtones paru en anglais en 2013 et adapté au cinéma en 2018. Julie Aubé des Hay Babies ne s’éloigne par trop de la chanson, puisque l’auteur qu’elle a choisi, le poète et romancier Gérald Leblanc, fut aussi parolier pour le groupe acadien 1755. Elle présentera une autofiction intitulée Moncton Mantra.

Dominique Demers a aussi opté pour une autofiction : La mauvaise mère de Marguerite Andersen. La rockeuse France D’Amour vantera Un lien familial de Nadine Bismuth, qui s’intéresse à un couple âgé de 40 ans. Le rappeur d’origine congolaise Alpha Toshineza, désormais établi au Manitoba, a choisi Le soleil du lac qui se couche de J. R. Léveillé.

Comme d’habitude, le public sera juge et déterminera le gagnant de cette joute littéraire. L’an dernier, c’est Sans capote ni kalachnikov de Blaise Ndala, défendu par la journaliste Marie-Maude Denis, qui avait été déclaré vainqueur.