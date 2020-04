Kim Jiyoung, née en 1982: le #metoo coréen ★★★½

Après le film Parasite, qui abordait la question des inégalités sociales, c’est maintenant un roman qui nous parvient de la Corée du Sud pour nous parler, cette fois, des inégalités entre les sexes. C’est l’histoire de Kim Jiyoung, une Sud-Coréenne « ordinaire ». Au début du roman, elle a 33 ans, elle est mère d’un jeune enfant, et son comportement est de plus en plus erratique.