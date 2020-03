La mère morte: les adieux à Benoîte ★★★½

On connaît peu Blandine de Caunes au Québec (ex-actrice, elle a également travaillé dans le milieu de l’édition), mais on connaît très bien sa célèbre mère : Benoîte Groult, autrice d’une vingtaine de livres dont Journal à quatre mains, avec sa sœur Flora, Ainsi soient-elles, Les vaisseaux du cœur, etc.