Renée Claude – Donne-moi le temps: «L’interprète suprême»

Elle a été une femme libérée, une douteuse qui fonce et demeure une icône de la chanson québécoise. Renée Claude, 80 ans, est atteinte de la maladie d’Alzheimer et ne peut plus témoigner de son parcours. Mario Girard, chroniqueur à La Presse, s’est attelé à la tâche et la raconte dans Renée Claude – Donne-moi le temps, la toute première biographie consacrée à cette artiste d’exception.