Mamaskatch – Une initiation crie: des mots guérisseurs

On ne peut pas entrer dans le monde des lettres par une plus grande porte : Mamaskatch – Une initiation crie, a valu à Darrel J. McLeod un prix du Gouverneur général en 2018. Ce récit dur et pourtant inspirant, qui vient d’être publié en français, est en effet bien plus qu’une autobiographie : c’est un geste de guérison posé par un homme « libéré » par la littérature.