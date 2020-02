Le personnage de Kate Waters, journaliste pour un quotidien britannique, nous avait déjà séduite dans La veuve et La coupure. Nous étions donc impatiente de la retrouver dans ce troisième roman qui a entièrement comblé nos attentes.

Laila Maalouf

La Presse

Si l’affaire commence avec un fait divers semblable à des histoires maintes fois rapportées par les médias, comme dans ses titres précédents — en l’occurrence, la disparition de deux jeunes filles en Thaïlande —, la chasse aux bonnes histoires de la journaliste prend ici une tournure très personnelle, puisque son fils se trouve lui-même sur place depuis deux ans. Il faut savoir qu’avec Fiona Barton, qui porte une longue carrière de journaliste sur ses épaules, on a droit à l’envers du décor : aucune complaisance face à ses anciens collègues des faits divers, qui sont dépeints comme des rapaces en quête de la moindre parcelle d’information exclusive. Dès le moment où Kate se rend à Bangkok avec une meute de journalistes pour tenter de comprendre ce qui est arrivé aux deux filles — et, dans son cas, retrouver aussi son fils — s’enclenche une course effrénée, extrêmement passionnante. Et on mord immédiatement à l’hameçon. Vivement le prochain !

Le suspect, Fiona Barton, Fleuve éditions, 504 pages

★★★★