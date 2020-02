Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues.… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Salon du livre de l’Outaouais

La saison des salons du livre se poursuit et c’est au tour de la région de l’Outaouais d’accueillir les auteurs et autrices le week-end prochain. Parmi les invités d’honneur : Zachary Richard, Martine Delvaux, Stanley Péan et Andrée A. Michaud. Au programme : une exposition des archives de Réjean Ducharme, des prescriptions littéraires (Pauline Gill, Vanessa Bell, Catherine Voyer Léger, Louise Dupré, Catherine Trudeau, etc.) et des tables rondes abordant plusieurs thèmes (Comment donner le goût de la lecture ? Peut-on tout publier ?…). Les visiteurs du Salon pourront également assister à plusieurs entrevues devant public : (Catherine Perrin, Rawi Hage, Lori Saint-Martin, Nicole Bordeleau et la sensation de l’heure, Paul Kawczak, auteur de Ténèbre). On pourra aussi assister à l’enregistrement de l’émission C’est fou…, animée par Serge Bouchard et Jean-Philippe Pleau.

Du 27 février au 1er mars, au Palais des congrès de Gatineau

Réédition de Josée Yvon

Les Herbes rouges rééditent Danseuses-Mamelouk de Josée Yvon. Un recueil qui comprend trois récits écrits sur une période de sept ans, de 1975 à 1982. Des histoires qui donnent la parole à des femmes qui ne l’ont pas souvent, et qui racontent une réalité glauque, violente, crue.

À propos de ce livre, Michèle Salesse écrivait ceci dans l’édition du printemps 1983 de la revue Lettres québécoises : « Ce récit noir et rose (et blanc) comme la page couverture comprend trois parties : “La chienne de l’Hôtel Tropicana”, “Androgynes noires” et “Filles-commandos bandées”. Cette dernière partie est d’ailleurs dédiée à la “femme la plus dangereuse du Québec”. Si les deux premières parties nous entraînent dans le monde de la prostitution, de ceux (celles) qui la vivent, la troisième partie est un manifeste pour la libération du quotidien de ces femmes qui sont prêtes à aller très loin… » Danseuses-Mamelouk sera en librairie le 25 février.

Une BD signée François Hollande

Après une autobiographie qui a cartonné (Les leçons du pouvoir, chez Stock), suivie d’une tournée des libraires qu’on pourrait qualifier de triomphale, François Hollande s’essaie à la BD. Il vient de publier Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes (éditions Glénat Jeunesse), un album illustré par Laure Monloubou. Objectif : expliquer aux jeunes le fonctionnement du système politique français ainsi que des notions comme la gauche et la droite. On dit que tous les bénéfices tirés des ventes de l’album iront à la fondation Bibliothèques Sans Frontières. Toutefois, si on se fie aux premiers commentaires parus en France, l’album serait plutôt dense, voire didactique, et « visuellement indigeste » pour le jeune lectorat visé. Bref, pour l’instant, Pénélope Bagieu peut dormir sur ses deux oreilles…

Nouvelle série et nouveau roman de Léa Olivier

Les fans de Léa Olivier n’auront bientôt plus le temps de s’ennuyer — contrairement à l’adolescente, quand elle déménage à Montréal… L’adaptation télévisuelle des deux premiers tomes de La vie compliquée de Léa Olivier, mettant en vedette Laurence Deschênes (Épidémie, O’), sera lancée jeudi sur Club illico. Peu après – soit le 26 février — l’autrice Catherine Girard-Audet publie un roman inédit, le tome 0 de sa série. L’histoire se déroule lors d’une journée très particulière, quelques mois avant le fameux déménagement.

La vie compliquée de Léa Olivier, tome zéro, de Catherine Girard-Audet, Éditions de la Bagnole et Éditions les Malins. Dès 10 ans.

Les Testaments en livre audio québécois

Après le livre audio québécois de La servante écarlate, narré par Sarah-Jeanne Labrosse et paru en décembre dernier, la suite, Les Testaments, est désormais également offerte pour écoute. Audible.ca a sorti l’adaptation en livre audio du roman publié en 2019 par Margaret Atwood, 30 ans après la parution de la première œuvre. Les Testaments est raconté par les acteurs québécois Lucie Laurier, Chantal Fontaine, Léa Roy, Isabelle Blais et Patrice Godin. Dans son plus récent ouvrage, l’écrivaine canadienne élucide enfin toutes les questions laissées sans réponse à la fin de La servante écarlate.

Tourterelle, d’Ève Patenaude, et Je vais à la gloire, de Simon Boulerice, aux éditions Québec-Amérique, le lundi 25 février, 17 h. Chez l’Éditeur Villeray-café littéraire, 7240, rue Saint-Hubert.

Rencontre avec Marie-Andrée Lamontagne pour sa biographie Anne Hébert, Vivre pour écrire (Boréal). Samedi 29 février, de 14 h à 16 h. Librairie Le Fureteur, 25 rue Webster, à Saint-Lambert