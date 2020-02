La politique mène à tout, même au succès en librairie.

En effet, au cours des deux dernières semaines, Guy Nantel s’est hissé en quatrième position du palmarès des ventes du site Les libraires avec son livre Je me souviens… de rien (publié à compte d’auteur). L’humoriste et candidat à la chefferie du Parti québécois fait bonne figure entre Ténèbre, le roman de Paul Kawczak dont tout le monde parle ces jours-ci, et Presque végé, le livre de recettes de la nutritionniste Geneviève O’Gleman. Il s’agit d’une deuxième vie pour ce livre qui a été publié originellement en 2017. On devine que l’arrivée de Nantel en politique a piqué la curiosité des gens qui veulent en savoir un peu plus sur celui qui espère succéder à Jean-François Lisée.

— Nathalie Collard, La Presse