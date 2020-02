Les gagnants des Prix des libraires du Québec pour la jeunesse dévoilés

Les Prix des libraires du Québec pour la jeunesse ont été décernés vendredi matin, à la Maison de la culture Marie-Uguay de Montréal. Exactement 166 libraires œuvrant dans des librairies indépendantes, des chaînes et des coopératives en milieu scolaire ont participé au vote. Pour la première fois, des bandes dessinées ont été récompensées, en plus des livres (catégories 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans).