Frédéric Beigbeder : en finir avec la tyrannie du divertissement

Il y a un an et demi, l’écrivain Frédéric Beigbeder sabotait, en direct, une chronique qu’il tenait à l’émission matinale de France Inter. Le lendemain, il était poliment renvoyé par la station de radio. Ce ratage est le point de départ de son nouveau roman, L’homme qui pleure de rire, dans lequel il ressuscite le personnage d’Octave Parango. Rencontré à Paris, l’auteur le plus branché de France parle d’humour, de désespoir et de l’affaire Matzneff.