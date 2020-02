Le retour de Diane

Dans Autopsie d’une femme plate, Marie-Renée Lavoie nous amenait à la rencontre de Diane, une femme dans la quarantaine qui se faisait larguer par son mari pour une femme plus jeune, après plus de 25 ans de mariage. Trois ans plus tard, l’autrice renoue avec l’univers de ce désopilant et attachant personnage avec Diane demande un recomptage, pour son plus grand plaisir… et le nôtre !