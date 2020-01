C’est le 7 mai prochain, au Club Soda, qu’aura lieu le 3e Gala du Prix des libraires du Québec. Au total, six prix seront décernés dans quatre catégories, soit la bande dessinée, l’essai, la poésie et la catégorie regroupant romans, nouvelles et récits.

Dans la catégorie romans-récits-nouvelles, les finalistes sont Audrée Wilhelmy pour Blanc Résine (Leméac), Élise Turcotte pour L’apparition du chevreuil (Alto), Marie-Ève Thuot pour La trajectoire des confettis (Les Herbes rouges), Pierre Samson pour Le mammouth (Héliotrope) et Louis Carmain pour Les offrandes (VLB éditeur).

Parmi les finalistes pour le prix du meilleur essai, on retrouve entre autres Gérard Bouchard, pour son essai Les nations savent-elles encore rêver ? paru chez Boréal, et Dominique Payette pour Les brutes et la punaise, son essai consacré aux radio-poubelles, publié chez Lux.

On soulignera également le travail d’un ou d’une libraire en lui décernant le Prix d’excellence de l’Association des libraires du Québec, association qui célèbre son 50e anniversaire cette année.

C’est le comédien Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques qui sera encore une fois aux commandes de ce gala qui réunit, le temps d’une soirée, les acteurs du milieu littéraire québécois.

Les différents comités de sélection, qui sont composés de libraires issus des quatre coins de la province, ont choisi 24 titres au total. Chaque gagnant du Prix des libraires, créé en 1994, recevra une bourse dans sa catégorie. Ces bourses sont attribuées par les organismes suivants : le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Festival de la poésie de Montréal, le Festival BD de Montréal, le Festival Québec BD et le Conseil des arts de Montréal.

Pour plus d’informations à propos de cet événement culturel ou pour découvrir le nom des 24 finalistes, on peut consulter le site du Prix des libraires.

