La bédéiste française Emma persiste et signe

Cinq BD plus tard, Emma persiste et signe. Plus incisive que jamais, la bédéiste française, à qui l’on doit le retour de la question de la charge mentale dans l’actualité (et au sein de plusieurs foyers), signe un nouvel ouvrage, Des princes pas si charmants, à la fois personnel et universel, politique et anarchiste, et bien évidemment féministe. Résumé révolutionnaire en quatre temps.