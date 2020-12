On peut toujours se rassembler entre parents et enfants d’une même maisonnée pour lire un album de Noël. Voici six suggestions qui réchauffent le cœur.

Marie Allard

La Presse

Garder des liens à Noël

Seul lors de la nuit de Noël, Souriceau a fait un vœu. Le père Noël, dont le traîneau a été dévié par des bourrasques, l’a entendu. Comme l’attelage était un peu perdu, Souriceau — une souris qui connaît très bien sa ville — a offert de servir de guide. À la fin de la tournée, le père Noël lui a donné quatre patins pour le remercier. Pourquoi quatre ? Ode à l’amitié, ce joli album rappelle l’importance de garder des liens avec les autres en ces temps difficiles.

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Souriceau et la nuit de Noël, texte de Tracey Corderoy, illustrations de Sarah Massini, traduction de Rose-Marie Vassalo, collection Père Castor, éditions Flammarion

Souriceau et la nuit de Noël. Texte de Tracey Corderoy. Illustrations de Sarah Massini. Traduction de Rose-Marie Vassalo. Collection Père Castor. Éditions Flammarion. Dès 3 ans.

Casse-Noisette, comme si on y était

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION La magie de Casse-Noisette, texte de Mireille Messier, illustrations de Gabrielle Grimard, éditions Scholastic

Vêtue d’une belle robe, une petite fille assiste à son premier ballet avec son père. Les musiciens accordent leurs instruments, puis les parents disent : « Chut ! » Le spectacle commence. Lors d’une magnifique fête de Noël, une jeune fille prénommée Clara reçoit en cadeau un casse-noisette… Très vivante, cette introduction au célèbre ballet dansé sur la musique de Tchaïkovski donne envie d’assister à une représentation. Croisons les doigts pour que ce soit possible l’an prochain.

La magie de Casse-Noisette. Texte de Mireille Messier. Illustrations de Gabrielle Grimard. Éditions Scholastic. Dès 3 ans.

Vive la créativité

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le Noël du sapin moche, collection Les aventures de Léon le raton, texte de Lucie Papineau, illustrations d’Amandine Gardie, éditions Auzou

Léon le raton et ses amis ont trouvé un vieux sapin tordu, seul dans une clairière. Ses branches ont protégé beaucoup d’oiseaux, mais tout le monde l’a oublié… Les amis décident de décorer le sapin, avec des champignons, des pommes de pin trempées dans la peinture dorée et des jouets transformés en ornements. Simple et coloré, cet album aborde la créativité, la récupération et l’amitié.

Le Noël du sapin moche. Texte de Lucie Papineau. Illustrations d’Amandine Gardie. Éditions Auzou. Dès 3 ans.

Surprises de Noël à ouvrir

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Cher père Noël, texte d’Emma Yarlett, traduction de Françoise de Guibert, éditions Albin Michel jeunesse

Cinq dodos avant sa tournée, le père Noël a reçu une enveloppe, tombée dans sa cheminée. Petit souci : un feu était allumé ! La lettre venait d’Anna. Le passage où elle précisait ce qu’elle voulait le plus au monde avait brûlé… Quel cadeau pouvait-elle désirer ? Très réussi, cet album rigolo montre comment il est difficile de faire abstraction de ses propres envies pour penser aux autres. Cinq rabats à ouvrir contribuent au plaisir de le lire.

Cher père Noël. Texte d’Emma Yarlett. Traduction de Françoise de Guibert. Éditions Albin Michel jeunesse. Dès 4 ans.

Pour oublier Youtousse et Instaglace

IMAGE JEAN-PHILIPPE GAUDET, © GEAI BLEU GRAPHIQUE, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Slush le lutin – Le spectacle fantarctique, texte de Jean-François Faucher, illustrations de Martin Aubry, Les Éditions Alaska

Instaglace et les Icepad accaparent tous les habitants du pôle Nord. En soirée, les lutins écrivent des textos-ho-ho. Le père Noël ? Il regarde des vidéos sur Youtousse. Pour faire bouger ses amis, le lutin Slush organise un grand spectacle de Noël, au cours duquel tous sont invités à présenter un numéro. Cet album aborde avec humour deux thèmes d’actualité, l’omniprésence des écrans et l’angoisse chez les jeunes. Fait ironique, sept pages donnent accès à une courte animation à laquelle on a accès par… un cellulaire ou une tablette.

Slush le lutin : Le spectacle fantarctique. Texte de Jean-François Faucher. Illustrations de Martin Aubry. Les Éditions Alaska. Dès 4 ans.

Cher ami de neige

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le bonhomme de neige, texte de Michael Morpurgo, inspiré du conte de Raymond Briggs, traduction de Diane Ménard, illustrations de Robin Shaw, éditions Gallimard jeunesse

C’est le 23 décembre. James, un garçon qui vit dans la campagne en Angleterre, est réveillé par une étrange lueur. De la neige ! Au beau milieu de la nuit, il enfile ses bottes et sort. James fait un grand bonhomme de neige, coiffé du chapeau de son père. Garçon solitaire — on se moque de lui à l’école, car il bégaye —, James est heureux d’avoir la compagnie du bonhomme de neige. Surtout quand, au cours de la nuit suivante, le bonhomme lui fait signe de venir le rejoindre… Magnifique variante du conte Le bonhomme de neige, de Raymond Briggs, ce roman tendre va droit au cœur.

Le bonhomme de neige. Texte de Michael Morpurgo, inspiré du conte de Raymond Briggs. Traduction de Diane Ménard. Illustrations de Robin Shaw. Éditions Gallimard jeunesse. Dès 8 ans.