Les activités du SLM débutent officiellement ce jeudi. Voici quelques suggestions d’activités incontournables tout au long de cette édition virtuelle qui s’étend sur quatre jours.

Nathalie Collard

La Presse

Jeudi 12 novembre

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Catherine Mavrikakis

Catherine Mavrikakis (L’absente de tous bouquets) et Mathieu Leroux (Avec un poignard) parlent d’absence et de parents disparus en lien avec leur plus récent roman, en compagnie du libraire et auteur Billy Robinson. À 17 h.

Emmanuel Carrère, qui vient de publier Yoga, répond aux questions de Marie-Andrée Lamontagne. À 13 h 30.

Claude Meunier s’entretient avec Elsa Pépin à propos de Réflexions mentales — 2e journal d’un Ti-Mé. Ils aborderont peut-être la récente controverse entourant le retrait temporaire d’un épisode de La petite vie sur la plateforme ICI Tou.tv. À 20 h.

Vendredi 13 novembre

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Daphné B.

La déesse des mouches à feu : du livre à l’écran. Discussion en compagnie de la réalisatrice du film, Anaïs Barbeau-Lavalette, et de la scénariste, Catherine Léger. À 14 h 30.

Deux tables rondes à saveur féministe qui valent le détour : Être une jeune femme en 2020, avec la participation, entre autres, de Sarah-Maude Beauchesne (Les fourchettes : une vingtaine complexe et sensuelle) et Daphné B (Maquillée). C’est animé par l’autrice Judith Lussier. À 14 h 30. C’est suivi d’une discussion intitulée Des femmes qui bâtissent leur monde, à laquelle participeront notre collègue Rima Elkouri (La liberté n’est pas un crime) et l’ex-ministre libérale Christine St-Pierre (Ici Christine St-Pierre — De l’école de rang au rang de ministre). À 17 h 30.

Cabaret poésie féministe. Une soirée consacrée à la poésie féministe avec sept autrices de la relève, une musicienne sur scène, et Catherine Cormier-Larose à l’animation. À 20 h.

Samedi 14 novembre

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Kim Thúy

Un entretien avec la jeune écrivaine Fatima Daas pour la publication de son roman La petite dernière, encensé par la critique en France. L’entrevue sera menée par l’éditrice Brigitte Bouchard. À 10 h.

Un rare entretien avec la grande Alice Ferney (L’intimité) qu’on voit rarement dans les médias québécois. C’est l’excellente Marie-Andrée Lamontagne qui est aux commandes. À 11 h.

Deux tables rondes dont les thèmes font écho à des préoccupations covidiennes : Cuisine et confinement, en compagnie entre autres de Lesley Chesterman (Chez Lesley — Mes secrets pour tout réussir en cuisine) et de Jean Soulard (Chef, oui chef !). Animation : Chrystine Brouillet. À 10 h 30. Ce sera suivi de Finances et pandémie : traverser la crise 1 $ à la fois, avec entre autres le très populaire Pierre-Yves McSween (Liberté 45). À 11 h 30.

Les confidences de deux écrivaines qui connaissent beaucoup de succès cet automne : Brigitte Pilote, dont le roman La femme qui rit a été remarqué en France, répondra aux questions de Claudia Larochelle. À 13 h. Kim Thúy pour son dernier roman em, se confiera à Elsa Pépin. À 14 h.

À défaut d’un gros party, le samedi soir du Salon du livre sera tout de même festif : ça débute avec Pour mémoire — écrivaines pour la liberté, lecture publique à laquelle participent de grands noms de la littérature québécoise dont Louise Dupré, Denise Desautels, Lori Saint-Martin et Élise Turcotte, toutes membres du Comité Femmes du Centre québécois du PEN international. À 18 h 30. La soirée se poursuivra avec un ludique Cabaret P, mettant en vedette les autrices du collectif Projet P, dont Fanie Demeule, Karine Glorieux, Geneviève Lefebvre et notre collègue Silvia Galipeau. 20 h.

Dimanche 15 novembre

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Émilie Bibeau

Faire son deuil en temps de pandémie, une discussion qui se nourrira des ouvrages récemment publiés sur ce sujet. Avec entre autres notre collègue Stéphanie Bérubé (La vie sans Boris – Essai sur le deuil animalier). À 13 h.

Confidences de Michel Tremblay (Victoire !), un incontournable du Salon du livre, en compagnie de Danielle Laurin. À 18 h.

Cabaret journaux intimes et récits, avec une distribution du tonnerre : Émilie Bibeau, Pascale Navarro, Louise Portal et Martine Delvaux, pour ne nommer qu’elles, qui liront des extraits. À 20 h.

Pour assister à l’une ou l’autre de ces activités, il suffit d’aller sur le site du Salon du livre, de choisir l’activité qui vous intéresse, et de cliquer sur l’onglet « participer » qui se trouve à droite de votre écran.

