Salon du livre de Montréal

Des activités pour les jeunes dans les écoles et les maisons

Plus de 100 activités virtuelles pour les jeunes — animations, heure du conte, tables rondes, rencontres, etc. — sont offertes dès jeudi par le Salon du livre de Montréal. La bonne nouvelle, c’est que l’accès est plus facile que jamais : il suffit d’avoir une connexion internet pour y participer.