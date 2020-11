(Toronto) L’écrivaine torontoise Souvankham Thammavongsa est la gagnante du prix Giller de la Banque Scotia de cette année.

Adina Bresge

La Presse Canadienne

Souvankham Thammavongsa a reçu la récompense de 100 000 $ pour son premier recueil de nouvelles, How to Pronounce Knife, publié par McClelland et Stewart.

Les jurés ont salué le livre, qu’ils ont décrit comme étant « une collection étonnante d’histoires qui dépeignent l’expérience des immigrants, dans une prose d’une beauté douloureuse ».

Née dans le camp de réfugiés laotiens à Nong Khai, en Thaïlande, et élevée à Toronto, Souvankham Thammavongsa a été saluée pour ses quatre livres de poésie, et ses écrits ont été publiés dans des publications telles que Harper’s Magazine, Paris Review et The Atlantic.

Elle a été fêtée lors d’une cérémonie virtuelle, lundi soir, aux côtés des finalistes David Bergen, Shani Mootoo, Gil Adamson et Emily St. John Mandel.

Le prix Giller verse 100 000 $ annuellement à l’auteur du meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais, et 10 000 $ à chacun des finalistes.