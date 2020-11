Biographie

Une histoire orale de Leonard Cohen

La vie de Leonard Cohen a déjà été racontée dans plusieurs livres. Le journaliste Michael Posner tente d’y jeter un nouvel éclairage en juxtaposant les souvenirs et observations de centaines de personnes qui l’ont fréquenté. Il vient de publier Leonard Cohen, Untold Stories : The Early Years, premier volet d’une trilogie biographique dans lequel il s’attarde à son enfance jusqu’à ses débuts en musique. Il y donne une image complexe, parfois contradictoire, du plus célèbre poète anglo-montréalais. Rencontre.