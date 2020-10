C'est un récit cru, direct et assez méthodique. Celui de Nicolas, jeune homme plutôt de gauche qui rencontre Harry, jeune homme très à droite.

Nathalie Collard

La Presse

C’est l’histoire de leur relation passionnelle sur fond de crise sociale : crise des valeurs, manifs des gilets jaunes, mouvements d’extrême droite, etc. Tom Connan, qui est également chanteur et chroniqueur à la radio, a étudié à HEC Paris. Il avait fait de son expérience son premier roman, Le camp, en 2017. Sa génération – il a 25 ans – est déjà aigrie et désabusée face à l’héritage empoisonné qu’on lui laissera. Son regard à lui est lucide et décapant, la colère gronde. Son roman, qui a une certaine parenté avec ceux de Kevin Lambert, s’inscrit dans une vague de titres plus sociaux de cette rentrée française, des textes qui font écho aux grands mouvements qui bouleversent la France ces années-ci. Juste pour ça, Radical vaut le détour.

Radical

Tom Connan

Albin Michel

336 pages

★★★