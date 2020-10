Zone 51 : à la recherche du troisième type ★★★

Christiane Lahaie est professeure à l’Université de Sherbrooke et directrice littéraire chez Lévesque éditeur. Au cours de sa carrière, elle a publié plusieurs romans, nouvelles et essais. Son plus récent roman, Zone 51, nous amène sur la route des souvenirs d’une femme qui manie l’autodérision et le sarcasme comme une arme contre la vacuité de son existence de fille de famille ultra-riche à qui rien ne réussit vraiment et qui est, de surcroît « franchement moche » avec son « nez épaté » et ses « yeux porcins ».