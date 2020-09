Littérature jeunesse

Quatre questions à Julie Flett

La Pastèque publie un premier album issu de la culture autochtone, le délicat Mon amie Agnès, de l’artiste crie et métisse Julie Flett. Dans les années à venir, la maison d’édition québécoise s’engage à refléter « la diversité du Canada, notamment en incluant les peuples autochtones », indique Martin Brault, cofondateur de La Pastèque. Diplômée en beaux-arts de Concordia, Julie Flett a remporté le prix du Gouverneur général en 2017, pour les illustrations de When We Were Alone (Quand on était seuls, en version française). La Presse l’a jointe à Vancouver.