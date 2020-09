La traversée des écrivains : êtres et lettres nourris de Gaspésie

Qui a dit que les écrivains restaient à s’encroûter devant leur clavier ? Dix scribes sont partis tremper leur plume et leurs bottes dans ce réservoir d’inspiration infini qu’est la Gaspésie, effectuant en groupe une traversée pédestre de la région en six jours. Les récits, nouvelles ou essais qu’ils en ont tirés, teintés d’encre et de sueur, viennent d’être publiés dans La Traversée des écrivains.