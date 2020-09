Prendre le train avec Jocelyne Saucier

Neuf ans après Il pleuvait des oiseaux, qui a été traduit en 15 langues et a été adapté au cinéma l’an dernier par Louise Archambault, Jocelyne Saucier lance enfin un nouveau roman, À train perdu. La discrète et exigeante écrivaine nous a parlé de ce livre « plein et fragile comme un œuf », qu’elle a porté en elle pendant des années.