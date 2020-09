Les politiciens, comme les célébrités, le redoutent depuis des années. Avec sa plume acérée, Serge Chapleau commente, à sa manière, l’actualité depuis près de 50 ans.

Marie-France-Lou Lemay

La Presse

Pour souligner cette carrière prolifique, le livre Chapleau — Depuis mes débuts vient de paraître aux Éditions La Presse. Le caricaturiste revient, en sept chapitres, sur de plusieurs pans de sa vie ; de son enfance dans la Petite-Patrie à ses années à La Presse, sans oublier ses marionnettes et ses passages au Devoir, au 7 Jours et au Montréal-Matin.

Ce livre hommage, indispensable pour tous les fans de Chapleau, contient plus de 300 de ses œuvres et est ponctué de témoignages de nombreuses personnalités publiques (Jean Charest, Justin Trudeau, Pauline Marois, Guy. A. Lepage, etc.) qui font part de leur opinion sur le caricaturiste.

À noter que le musée McCord présente, jusqu’au 7 mars 2021, la première grande rétrospective consacrée à Serge Chapleau avec l’exposition Profession : caricaturiste.