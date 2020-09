Chantal Guy Chronique

Un monde couleur « schmoney »

Personne n’écrit sur le maquillage comme Daphné B. On est très loin de cette prose formatée des magazines où l’on « craque » toujours pour un produit ou une tendance. Je suis abonnée à son infolettre depuis environ deux ans, et je reçois ses textes sur l’industrie du maquillage chaque fois comme un cadeau. Non pas pour me guider vers un nouvel achat, mais vers un nouveau regard, extrêmement original, sur le monde de la beauté considéré comme superficiel.