La récolte automnale de bandes dessinées sera riche en nouveautés : albums québécois ou BD européennes, mangas ou traductions d’œuvres américaines. Voici, en vrac, 10 titres à suivre.

Stéphanie Morin

La Presse

Jean Siag

La Presse

Un cow-boy dans le coton

PHOTO FOURNIE PAR LUCKY COMICS Couverture de l’album Un cow-boy dans le coton

Le prochain album du cow-boy solitaire est sans conteste un des titres les plus attendus de l’automne, et pour cause : ce sera la première fois que Lucky Luke posera les pieds en Louisiane et qu’on verra apparaître à ses côtés un personnage afro-américain d’importance : Bass Reef, qui fut le premier shérif noir de l’histoire des États-Unis. Dans ce troisième tome du tandem Achdé/Jul, Lucky Luke hérite d’une plantation de coton et devra se battre contre un groupe de ségrégationnistes pour pouvoir redistribuer ses richesses aux fermiers noirs de la région. La question du racisme trouve (enfin) écho dans cette légendaire série plus blanche que blanche, où les personnages racisés étaient trop souvent réduits à de simples caricatures. Pensez aux blanchisseurs asiatiques...

Un cow-boy dans le coton. Achdé et Jul. Lucky Comics, 48 pages. Novembre.

Aliss

IMAGE FOURNIE PAR FRONT FROID Couverture d’Aliss

Le romancier Patrick Senécal s’est associé au dessinateur Jeik Dion pour transposer en bulles et en planches son roman Aliss, paru en 2000. Relecture moderne (et ô combien noire) du conte Alice aux pays des merveilles, Aliss met en scène une jeune femme qui s’acoquine avec une faune d’excentriques et d’illuminés après avoir quitté le confort de sa banlieue pour Montréal, lieu de tous les possibles. Là, elle repoussera, pour le meilleur, mais surtout le pire, les limites de son existence. Le ton résolument trash et surréaliste d’Aliss devrait coller à merveille au style de Jeik Dion, qui a l’habitude de jouer avec les conventions de la BD et excelle à créer des ambiances sombres, voire étouffantes, grâce à son style très contrasté. Un pavé de près de 300 pages auquel le dessinateur a consacré deux années de travail.

Aliss. Patrick Senécal et Jeik Dion. Front Froid et Alire, 272 pages. Octobre.

L’Arabe du futur, T. 5

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE RIAD SATTOUF L’Arabe du futur, T. 5 sortira en décembre au Québec.

Les récits de jeunesse de Riad Sattouf se poursuivent à l’automne avec un 5e tome, deux ans après le précédent album. Après avoir raconté son enfance en Libye et en Syrie, l’auteur de cette série à succès — qui est traduite en 22 langues, mais toujours pas en arabe ! — reprendra là où il nous avait laissés. Souvenez-vous, Riad entrait dans l’adolescence, ses parents ne s’entendaient guère plus, son père était parti travailler en Arabie saoudite, sa mère était rentrée en Bretagne avec les enfants, puis toute la famille était retournée en Syrie. Le 5e album paraîtra le 5 novembre en France. Le bédéiste a déjà annoncé sur son compte Instagram qu’il y aurait six volumes en tout.

L’Arabe du futur, T. 5. Riad Sattouf. Allary Éditions. Décembre.

L’ermite maudit

IMAGE TIRÉE DU SITE DE POW POW Couverture de L’ermite maudit

Nouvel opus des Mystères de Hobtown, petite bourgade fictive de la Nouvelle-Écosse imaginée par deux bédéistes de Halifax, Kris Bertin et Alexander Forbes. L’affaire des hommes disparus avait lancé la série l’an dernier, un thriller fantastique brillamment scénarisé où les membres d’un club de jeunes détectives avaient réussi à déjouer une affaire embêtante de disparitions. Cette fois, la bande de jeunes collégiens enquêtera à l’Académie de Knotty Pines, qui forme l’élite de Hobtown, et qui semble être en proie à une malédiction. Un album qui s’éloigne du récit policier pour tanguer du côté de l’horreur, nous dit-on.

L’ermite maudit. Kris Bertin et Alexander Forbes. Pow Pow, 192 pages. Octobre.

Peau d’Homme

IMAGE FOURNIE PAR GLÉNAT Couverture de l’album Peau d’Homme

Dans l’Italie de la Renaissance, une demoiselle de bonne famille prénommée Bianca doit se marier avec Giovanni, un jeune marchand dont elle ignore tout. Cette union est-elle porteuse de larmes ou de joie ? Pour en avoir une idée, Bianca revêt une peau d’homme et devient Lorenzo, un homme d’une grande beauté. Elle peut ainsi entrer incognito dans le monde masculin et s’approcher de Giovanni pour mieux le connaître. Or, l’expérience soulèvera plusieurs questions pour Bianca, notamment sur les limites qu’on impose aux femmes, notamment en ce qui concerne l’amour et la sexualité. Une fable qui a connu un immense succès à sa sortie en France.

Peau d’Homme. Hubert et Zanzim. Glénat, 160 pages. Septembre.

La patrie des frères Werner

IMAGE TIRÉE DU SITE DE FUTUROPOLIS Couverture de La patrie des frères Werner

Juin 1974. Lors de la 10e Coupe du monde de football, les deux Allemagnes (RFA et RDA) s’affrontent dans un match historique. Le monde entier est rivé sur ce match de la guerre froide, où bien sûr les deux équipes veulent montrer leur domination. C’est politique. Konrad et Andreas Werner, deux frères séparés à l’adolescence, sont tous deux infiltrés par la Stasi de chaque côté du mur. Durant ce match crucial, le hasard fera que les deux frères, qui ne se sont pas vus depuis 12 ans, s’affronteront sur le terrain. Cet album historique fait suite au Voyage de Marcel Grob, qui racontait l’histoire incroyable de cet Alsacien de 17 ans enrôlé de force dans la Waffen SS en juin 1944.

La patrie des frères Werner. Philippe Collin et Sébastien Goethals. Futuropolis, 152 pages. Septembre.

Trois heures

IMAGE TIRÉE DU SITE DE ÇÀ ET LÀ Couverture de Trois heures

Après avoir raconté sa fuite d’Iran dans Une métamorphose iranienne, et encore cette histoire d’un tueur en série ayant assassiné 16 prostituées dans la ville sainte de Mashhad dans L’araignée de Mashhad, Mana Neyestani nous revient avec Trois heures. Le caricaturiste et illustrateur iranien, qui s’est réfugié en France en 2011, s’apprêtait à venir au Québec il y a trois ans pour faire la promotion d’un album et pour rendre visite à son frère. Mais il n’a jamais pu quitter la France, bloqué à l’aéroport par la compagnie aérienne qui n’a pas su comment gérer son statut de réfugié... Trois heures est le récit de ce temps d’attente et de sa réflexion sur sa condition.

Trois heures. Mana Neyestani. Çà et là, 128 pages. Octobre.

Invisible Kingdom

IMAGE FOURNIE PAR HI COMICS Couverture du tome 1 d’Invisible Kingdom

Il arrive que des comics se démarquent par leurs qualités graphiques et narratives pour se retrouver traduits puis publiés sous de jolies couvertures cartonnées. C’est le cas d’Invisible Kingdom, qui a remporté, en juillet dernier, pas un, mais deux prestigieux prix Eisner, qui couronnent chaque année le meilleur de la bande dessinée américaine. Invisible Kingdom a été sacrée meilleure nouvelle série et son dessinateur, Christian Ward, couronné meilleur artiste numérique. Ce récit de science-fiction, salué pour la richesse de sa trame et la beauté de son style graphique, met en vedette Vess et Grix, deux femmes que tout oppose, mais qui vont découvrir une information qui pourrait faire chanceler les bases de leur univers. Le premier tome, intitulé Le sentier, est attendu en version française en novembre.

Invisible Kingdom. G. Willow Wilson et Christian Ward. Hi Comics. Novembre.

La voie du tablier, T. 4

IMAGE FOURNIE PAR KANA Couverture du 4e tome de La voie du tablier

Vrai, cette série de manga est arrivée au Québec depuis un an déjà, mais on ne peut que se réjouir de savoir que le tome 4 est attendu à la fin du mois. Ce sera l’occasion de retrouver le héros improbable de cette délicieuse série signée Kousuke Oono : un ancien yakuza devenu homme au foyer. Mais voyez-vous, celui qu’on surnommait Tatsu l’immortel garde sa mine patibulaire et son regard de tueur, même lorsque sa mission est d’acheter un melon. Ce manga a été couronné meilleure série humoristique lors des derniers prix Eisner, en juillet. Un exploit, puisqu’aucun titre japonais n’avait enlevé ce prix depuis 22 ans. Avec son humour décalé, sa succession de situations cocasses et ses petites histoires finement découpées, La voie du tablier s’attire partout les éloges. Il y a de quoi : c’est du bonbon !

La voie du tablier, T. 4. Kousuke Oono. Kana, 160 pages. Septembre.

Bouées

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA PASTÈQUE Couverture de Bouées

L’après-titre de l’album est assez révélateur de son contenu : « Dérives identitaires, amours imaginaires & détours capillaires ». L’illustratrice Catherine Lepage, qui fait (enfin) le saut dans l’univers de la BD, a réalisé l’an dernier le magnifique court Le mal du siècle (présenté aux Sommets du cinéma d’animation), qui abordait de manière ludique le thème du mal-être et de la dépression. Son album est un plongeon dans l’adolescence, avec son lot de découvertes, ses grandes exaltations, mais aussi ses écueils et ses déconfitures. Avec toute l’intensité d’une jeunesse à la fois maladroite et sans compromis. Très hâte de voir le résultat final de cette autrice qui ne manque pas d’humour. L’album sera publié par la Pastèque en novembre.

Bouées. Catherine Lepage. Pastèque, 172 pages. Novembre.