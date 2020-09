Marc Cassivi Chronique

80 ans après Agatha Christie

Avant que certains ne montent sur leurs grands chevaux avec leurs citations hors contexte de George Orwell et leurs dénonciations d’empires fantasmés de rectitude politique, voici un fait : en 1940, la romancière Agatha Christie a accepté que son roman Ten Little Niggers, paru un an plus tôt, soit rebaptisé And Then There Were None aux États-Unis.