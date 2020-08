Rentrée littéraire française: le roman social revient en force

Les nombreuses crises sociales et politiques qui déchirent la France depuis quelques années se reflètent dans plusieurs romans de la rentrée. Mouvement des gilets jaunes, déficit de confiance envers les élites politiques, fracture sociale et inégalités économiques, suicides et dépression en entreprise, mouvement #metoo et revendications féministes… De l’extérieur, on dirait parfois que la France est à la veille d’imploser. Cette tension a visiblement inspiré plusieurs écrivains. Tour d’horizon.