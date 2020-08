Extrait de 1, 2, 3 à l’école, texte et illustrations de Marianne Dubuc, Les Albums Casterman

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard

La Presse

Pour les petits : préparer la rentrée en douceur

Le lutin Pom est prêt à aller à la maternelle. Même s’il n’ira que… l’an prochain ! En attendant, il visite les écoles des animaux : les souris vont en oiseau-bus à l’école Croquenote, les lapins apprennent à compter à l’école Petitbond, les grenouilles font de la peinture à l’école des Quenouilles… Gai et coloré, ce grand album de la Québécoise Marianne Dubuc est plein de détails craquants. Parfait pour préparer joyeusement la rentrée.

1, 2, 3 à l’école, texte et illustrations de Marianne Dubuc, Les Albums Casterman. Dès 3 ans.

Pour le primaire : deuil apaisé

« Où il est, papa ? », demande à répétition un garçon. Si j’avais 5 ans comme lui, je voudrais une réponse parfaitement honnête, écrit Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire, auteur de Pensouillard le hamster. Dans cet album simple et beau, le Dr Marquis explique avec sensibilité ce qu’est le deuil. Au garçon qui a perdu son père, il dit que ce dernier est maintenant dans l’Amour. Que l’Amour, ce n’est pas loin, mais qu’il faut trouver soi-même le chemin pour s’y rendre. Un livre précieux, à lire avec les enfants qui affrontent la mort dans leur entourage (ou par médias interposés).

Papa, texte de Serge Marquis, illustrations de Gilles Rapaport, Éditions La Martinière jeunesse. Dès 6 ans.

Pour les ados : un été dans l’Espagne de Franco

Été 1957. Daniel, 18 ans, séjourne à Madrid avec ses parents. Au Texas, sa famille a fait fortune avec le pétrole. Son père veut obtenir des droits de forage du dictateur Franco, qui dirige l’Espagne. Daniel, quant à lui, rêve de devenir photographe. Au fil de rencontres avec les enfants de diplomates et avec la faune du chic hôtel Castellana Hilton, Daniel découvre une Espagne où tous savent qu’il vaut mieux garder le silence. Très réussi, ce roman historique doublé d’une intrigue permet de mieux comprendre les affres de la vie sous Franco. Il faut faire fi de la couverture, qui donne l’impression d’une simple romance : tant les personnages que l’intrigue sont si riches qu’on regrette de les quitter, même après 556 pages.

Hôtel Castellana, texte de Ruta Sepetys, traduction de Faustina Fiore, Éditions Gallimard jeunesse. Dès 13 ans.

Bande dessinée : vivre dans une grande famille

Pauline est l’aînée de trois – bientôt quatre – enfants. Avec un frère grouillant, une sœur en phase d’exploration et un bébé qui s’en vient, Pauline a du mal à trouver sa place. Sauf quand elle s’invente des histoires, dans un coin tranquille… Hommage à l’imagination des enfants, cette petite bande dessinée est charmante. Pour les familles qui s’aiment, malgré la promiscuité parfois pesante.

Pauline, une petite place pour moi, texte d’Anouk Mahiout, illustrations de Marjolaine Perreten, Éditions Comme des géants. Dès 5 ans.

Documentaire : tout savoir des phares

Peut-être que l’été a donné la chance aux enfants d’admirer un phare. Intrigants, ces outils de navigation se dévoilent dans ce documentaire clair et complet. On y apprend ce qui se trouve dans les phares, quelle est leur histoire, comment ils font pour éclairer si loin, etc. La version anglaise de ce documentaire traduit du russe a remporté le prix du meilleur livre d’information aux STEAM Children’s Book Prize, au Royaume-Uni.

Comment fonctionne un phare ?, texte et illustrations de Roman Beliaev, traduction de Luba Markovskaia, Les Éditions de La Pastèque. Dès 8 ans.